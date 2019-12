Carmen Geiss: Aus der Traum! Drama in ihrer Familie

Die kleinste Geiss ganz groß: Shania will als Model durchstarten. Doch neben der besorgten Mama Carmen gibt es da auch noch den knallharten Manager, der der 15-Jährigen ganz schön viel abverlangt…

„Ich träume schon lange von einer Karriere als Model“, verrät die frischgebackene Besitzerin eines begehrten Modelvertrags im Gespräch mit "Closer". „Meine Mutter erzählt, dass ich schon mit drei Jahren immer ihre Stiefel angezogen und Model gespielt habe“, erinnert sich der Teenager. Und genau damit will Shania jetzt hoch hinaus! „Ich bin sehr ehrgeizig. Was ich mir in den Kopf setze, erreiche ich auch“, gibt sie sich ganz Geiss-like kämpferisch. „Ich würde gerne für verschiedene Modelabels oder auch Kosmetikhersteller arbeiten. Mein Traum ist es, irgendwann für Victoria’s Secret zu laufen.“

Schafft es Carmen Geiss' Tochter als Model?

An Selbstbewusstsein mangelt es Shania augenscheinlich nicht – nur eben an den wichtigen letzten Zentimetern. „Für Runway kommt sie aufgrund ihrer Größe leider nicht infrage. Ich kann sie mir aber gut für Kampagnen und Magazine vorstellen“, verrät Shanias Modelagent Marco Sinervo gegenüber "Closer". Er muss es wissen: In seiner Hamburger Agentur MGM Models finden sich nicht nur unzählige erfolgreiche Models im Portfolio, sondern auch Celebritys wie oder Anna Kurnikova! Klar, dass der Profi höchste Ansprüche an seinen Neuzugang stellt. „Ich mag ihre angeklebten Fake Nails nicht. Die muss sie entfernen, und einen neuen Haircut braucht sie auch“, so sein knallhartes Urteil. Auch ihre Bekanntheit könnte Shania zum Verhängnis werden: „Viele Menschen schreckt es vielleicht ab. Im Endeffekt geht es hier aber um Shania, die eine ganz eigene Persönlichkeit ist, und man muss sie losgelöst von ihrer Familie und dem -Format betrachten“, gibt der Hamburger zu bedenken.

Carmen Geiss macht sich Sorgen um Shania

Sich von der Familie loslösen? Das hört Löwen-Mama Carmen (54) sicherlich nicht gern. Sie sieht die großen Pläne ihrer Kleinsten ohnehin zwiegespalten. „Man macht sich immer Sorgen um seine Kinder“, gibt sie sich nachdenklich. Vor allem das Thema sexuelle Belästigung in der Modelbranche gibt ihr zu denken. „Ich glaube aber, dass viele Übergriffe hätten vermieden werden können, wenn die Betroffenen nicht geschwiegen hätten. Unsere Töchter würden sich das nie gefallen lassen und das mir und meinem Mann sofort mitteilen“, so die Kult-Millionärin.

Carmen und Robert Geiss: Pleite-Schock! Jetzt haben sie sich übernommen

In einem Punkt stimmt sie jedoch mit Shanias neuem Manager überein: Der Nachname Geiss ist nicht immer ein Segen! „Ich glaube, dass Shania es viel schwerer haben wird, als Model durchzustarten, als ein unbekanntes Model, da sie wahrscheinlich immer als reiches, hübsches Mädchen gesehen wird, das eh nichts kann“, befürchtet Carmen. Dennoch glaubt sie an den Kampfgeist ihrer Tochter: „Ich mache mir bei ihr keine Gedanken, da sie schon im Kindergartenalter immer besser sein wollte als alle anderen. Auch heute kann sie noch sehr schlecht verlieren und ist wahnsinnig ehrgeizig! Daher glaube ich auch, dass sie es alleine schaffen wird!“ Und auch wir sind gespannt, ob uns das Nachwuchsmodel künftig von Werbetafeln statt vom TV aus anlächeln wird…

Mit welchen freizügigen Bilder Shania Geiss kürzlich für Aufregung sorgte, seht ihr im Video: