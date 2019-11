Carmen Geiss: Beauty-OP für Tochter Shania (15)?

Wie die Mama, so die Tochter: Shania steht Carmen in Sachen Eitelkeit in nichts nach. Deshalb nimmt die Millionärin ihre Kleine auch solidarisch in Schutz.

Ganz schön zickig, das Mädchen – das dürften sich so einige bei einer Folge von „ – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (montags, 20.15 Uhr auf II) gedacht haben! Während einer Tour durch den berühmten Kruger-Nationalpark fuhren nicht etwa wilde Raubkatzen die Krallen aus, sondern ein maulendes Pubertier. Die Mini-Diva war nämlich nicht an der Schönheit der Natur interessiert, sondern nur an der eigenen, nach dem Motto: Selfie statt Safari.

Carmen Geiss zieht klare Grenzen

„Die Eitelkeit hat sie von ihrer Mutter“, verrät Robert im Gespräch mit "Closer". Vermutlich hängt also auch daheim öfter mal der Haussegen schief, oder? „Es geht eigentlich“, beschwichtigt . „Es hält sich im Rahmen.“ Sie könne sich wirklich nicht über ihren Nachwuchs beschweren, beteuert die gutmütige Mama. „Sie verhalten sich zu Hause doch anders als im Fernsehen. Das kann natürlich auch mit Unsicherheit vor der Kamera zu tun haben.“

Und dafür, dass Shania schon in jungen Jahren so eitel ist, hat Carmen sogar vollstes Verständnis: „Ich finde es sehr gut, dass meine Kinder sich nicht gehen lassen und auf ihr Äußeres achten, das habe ich auch immer getan.“ Eine Grenze ziehe sie allerdings beim Thema -OP. „Mein erster Eingriff war auch erst mit 24, und ab Volljährigkeit kann dann jeder selbst bestimmen.“ Im Klartext: Solange Shania ihre Füße noch unter Carmens Designer-Tisch stellt, hat die Mutti trotz Diven-Alarmstufe Rot doch noch ein Wörtchen mitzureden...

