Carmen Geiss: Beauty OP-Schock bei ihrer 14-jährigen Tochter Shania!

Oh je! Was ist nur mit der Tochter von Carmen Geiss los? Einer der jüngsten Posts von Shania Geiss sorgt nun bei ihren Fans für jede Menge Kopfzerbrechen...

Es wird nicht ruhig bei und ihrer Familie! Dass die Geissens ihre Fans regelmäßig via Social Media mit Updates aus ihrem Leben versorgen, ist nichts Neues. Einer der jüngsten -Posts von Shania Geiss schlägt nun jedoch alle Aufmerksamkeitsrekorde...

Carmen Geiss: Trennungs-Schock! Ihre Fans sind fassungslos!

Shania Geiss: Beauty OP?

Via Instagram teilt Shania nun ein Foto von sich, welches bei ihren Fans eine Reihe von Fragen aufwirft. Shania ist auf dem Schnappschuss zu sehen, wie sie lasziv in die Kamera blickt und ihrem Namen als Nachwuchs-Model alle Ehre macht. Doch jetzt der Schock! Während Shania in der Vergangenheit für Fotos dieser Art von ihren Fans mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wurde, muss sie sich nun einer Reihe von Negativ-Kommentaren stellen...

Shanias Fans sind ratlos

Wie unter dem Post von Shania deutlich wird, sind ihre Fans von ihrem Schnappschuss alles andere als begeistert. Der Grund: Viele sind der Annahme, dass sich die 14-Jährige ein paar OP-Eingriffen unterzogen hat. So ist zu lesen: "Hast du Silicon drin???" sowie "Hast du etwa schon die Lippen aufgespritzt? Sieht so aus. Natur ist schöner, finde ich." Oh je! Doch was ist dran an den Mutmaßungen?

Carmen Geiss spricht Klartext

Obwohl Carmen Geiss nie ein Geheimnis daraus macht, dass sie den ein oder anderen Beauty-Eingriff an sich vornehmen ließ, hat sie zum Thema Beauty OP bei ihrer Tochter Shania eine ganz klare Meinung. Gegenüber "OK!" erklärt sie: "Das ist absoluter Schwachsinn. Das Kind ist 14 Jahre alt!" Eindeutige Worte, die zeigen: An die Vermutungen von Shanias Fans ist absolut nichts dran. Ob Carmen den Negativ-Kommentaren dadurch allerdings ein jähes Ende setzen konnte? Wir können gespannt sein...