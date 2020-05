Carmen Geiss: Bikini-Bild sorgt für Furore!

Heute ist 55 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages veröffentlicht sie heiße Bikini-Bilder von sich im Pool. Der Grund? Sie will anderen Frauen Mut machen...

Carmen Geiss' Bikini-Post sorgt für Aufruhr

"Warum fühle ich mich einfach nicht wie 55? Ich habe für mich die Corona-Zeit sinnvoll nutzen können. Nur schade, dass es jetzt keine Beach Clubs gibt, in denen ich meine Arbeit an meinem Körper auch zeigen könnte", schreibt die Millionärsgattin an ihre Fans. Doch dann schlägt sie ernstere Töne an. "Ich hatte neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft. Darum möchte ich heute auch Frauen Mut machen, die eventuell dasselbe Schicksal erleiden mussten oder erlitten haben. Ich möchte ihnen zeigen, dass man auch im Alter noch, nach so vielen schlechten Erlebnissen, zwei gesund Kinder zur Welt bringen kann (...) Das jetzt viele wieder sagen werden 'das ist ja nur Photoshop' ist mir auch klar! Doch was zählt sind meine Kinder. Denn die kennen jeden Makel an meinem Körper und sie sind wie Robert 'meine größten Kritiker'."

Die Fans sind begeistert von Carmens Post. "Klasse geschrieben, Carmen und so wahr", "Tolles Foto. Bleib wie du bist", "Wow, Carmen! Du siehst mega aus", lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Post. Da können wir uns nur anschließen!

