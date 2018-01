Carmen Geiss: Tränen-Drama!

Carmen und Robert Geiss könnten kaum glücklicher sein. Das Paar ist seit mehreren Jahrzehnten zusammen und leben in Saus und Braus.

Doch nicht immer läuft alles harmonisch bei Carmen und Robert Geiss, wie die Millionärsgattin jetzt eingestehen musste. Jetzt bricht Carmen Geiss sogar vor laufender Kamera in Tränen aus! Mit ihrer Musik geht ein Lebenstraum in Erfüllung, aber sie ist extrem nervös. "Ich kann das nicht. Das ist der Alptraum. Ich hab' so Angst zu versagen, ich hab' solch eine Angst zu versagen!", sagt Carmen Geiss.

"Ich will das gut machen und ich steh' dahinter“, sagt Carmen Geiss. Die Fans stehen voll hinter dem TV-Star. "Mach es in erster Linie für dich und deinen Traum, die Leute denen du wichtig bist werden hinter dir stehen und Neider oder Besserwisser wird es immer geben", so eine Userin. Die ganze Folge von „Die Geissens“ zeigt RTL II am Montag um 20:15 Uhr.