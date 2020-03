Carmen Geiss: Bittere Tränen in Kroatien!

In der letzten Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie" wurde es emotional! Familie Geiss fuhren mit der Indigo Star nach Kroatien - die Heimat der Crew und Kapitän Ivan. Sechs Jahre lange waren die Seefahrer mit den Geissens auf Weltreise. Ihre Familien konnten sie in der Zeit nur alle paar Monate sehen. "Das schweißt natürlich zusammen. Jetzt sind wir froh, dass wir nach sechs Jahren endlich die Familie unserer Crew kennenlernen", freute sich Robert.

Bittere Tränen bei Familie Geiss

Als die Indigo Star in den Hafen von Zadar einfuhr, begrüßten die Kinder sie auf einem kleinen Boot mit bunten Feuerfackeln. Carmen war sichtlich gerührt. "Das ist ja so süß!", sagte sie unter Tränen. Klar, dass so ein emotionaler Moment niemanden kalt ließ. Sogar Mr. Cool Robert musste unter seiner Sonnenbrille ein paar Tränen verdrücken. "Es war sehr schön zu sehen, wie unsere Crew ihre Familien wiedergesehen haben. Das war sehr emotional", fand auch Tochter Davina. Zur Feier des Tages luden die Geissens alle zum Essen ein. Und dann überraschte sie auch noch ihre ehemalige Chef-Stewardess Anna. Was für ein unvergesslicher Abend!

