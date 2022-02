Carmen Geiss: Bittere Trennung! Sie macht jetzt ihr eigenes Ding

In den aktuellen Folgen "Die Geissens" verbringt die Familie einen Luxus-Skiurlaub in Südtirol. Natürlich darf da ein bisschen Action auch nicht fehlen! Doch nicht alle sind so begeistert von dem Toben im Schnee. "Das ist echt ein Scheiß, wie macht man das ab, ich will das nicht" motzt zum Beispiel Tochter Davina Geiss bei der Schneeschuh-Wanderung, während ihr Schwester Shania nicht einmal mitkommt und sich die beiden Millionärs-Töchter wenig später von einer Pistenraupe zum Gipfel fahren lassen. Auch Robert wird es schnell zu stressig und auch er düßt mit einem Schnee-Taxi an Carmen vorbei, die als einzige weiter durch den Schnee stapft. Für ihren Mann hat sie nach dieser Aktion nur wenig gute Worte übrig: