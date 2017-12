Carmen Geiss: Bösartige Anfeindungen durch ihre Fans!

Das ging wohl nach hinten los. Carmens Follower sind verärgert. Für einen "Instagram"-Post muss Carmen jede Menge Kritik einstecken. Durch ein witziges Spruchbild wollte sie die Lacher auf ihrer Seite haben. Was folgte waren bösartige Beleidigungen.

Carmen Geiss verärgert ihre Fans

Mit einem "Instagram"-Post stößt Carmen bei ihren treuen Fans auf negative Resonanz. "Im Übrigen finde ich es nicht in Ordnung, an Weihnachten im Seniorenheim 'Last Christmas' zu spielen", heißt es auf Carmens "Instagram"-Spruchbild. Ihre Fans sind geschockt und zeigen ihren Unmut durch bösartige Kommentare.

Carmen Geiss wird von ihren Fans beleidigt

Dass Carmens Fans den Post der Power-Blondine geschmacklos finden, wird schnell deutlich. So ist zu lesen: "Weshalb die lachenden Smileys? Sehr witzig .. Sie werden auch nicht jünger" oder "Finde das auch echt nicht lustig. Das kann nur jemand witzig finden, der bis dato noch keine Erfahrungen mit Altersheimen, Sterbenskranken oder dem Tod gemacht hat". Was die Millionärsgattin über die Anfeindungen ihrer Fans denkt, ist nicht bekannt. Sie gab kein Statement zu den Kritik-Kommentaren ab.