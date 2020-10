Carmen Geiss: Corona-Schock!

Die Blondine postete ein Foto bei Instagram, auf dem sie sich fröhlich mit Tochter Shania und einer Freundin zeigt. Eigentlich nichts besonderes, wäre da nicht der Text, den Carmen dazu verfasst hat.

Ein bisschen Spaß muss sein! Ach ja, wenn sich einer über diese Nähe jetzt wundert in der Corona Zeit, wir hatten beide Corona und haben Antikörper, deswegen können wir uns auch treffen und Spaß haben!!! Nur zur Info, damit sich keiner aufregt ,warum und weshalb diese Nähe in dieser Zeit", so die 55-Jährige.