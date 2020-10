Carmen Geiss: Der Familienzoff eskaliert

Nach einem gemeinsamen TikTok-Video mit der 17-Jährigen Davina haut Carmen plötzlich folgenden Satz raus: "Du bist genauso groß wie ich, nur etwas kräftiger gebaut." Autsch!

"Das ist gemein", reagiert Davina traurig. Zum Glück lenkt Carmen schnell wieder ein und erklärt, dass das wohl an der Position liegt. Sie steht schließlich hinten.

Und lange hält so ein Zoff bei der Familie ohnehin nicht. Denn am Ende zeigen sich alle versöhnlich. Und irgendwie finden die Mädels ihre Mama am Ende doch ziemlich cool. "Meine Mutter versucht trendy zu sein und das ist auch süß. Sie verdient auf keinen Fall Hate-Kommentare", so Shania im Interview.

