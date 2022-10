Carmen Geiss: Die Familie zerbricht! Ihr Lügengerüst bricht zusammen

Vielmehr scheint es, als würde sie mit ihren Teenager-Töchtern Davina und Shania wetteifern, was denen gar nicht passt. "Sie versucht zu sein wie wir!", beschwerten sich die beiden auf RTL. Da wird fleißig mit einem knallharten Training der Körper in Schuss gehalten, beim Beauty-Doc mit dem ein oder anderen Hilfsmittelchen nachoptimiert. Hauptsache, das Ergebnis kann sich sehen lassen. "Carmen will mit 60 noch so aussehen wie mit 18 …", stichelt sogar Ehemann Robert (58). Aber trotz der Plackerei scheint das Ergebnis nicht ganz dem zu entsprechen, was Carmen sich vorstellt. Immerhin war sie früher Model, sogar "Miss Fitness“, da sind die Ansprüche nun mal hoch. Aber sich deshalb online komplett glattbügeln? Mensch Carmen, das hast du doch gar nicht nötig. So ein paar Fältchen zeugen von Charakter und machen erst richtig sympathisch.