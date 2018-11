Carmen Geiss: Dieses heiße Bild sorgt für Furore!

Reddit this

Oh là là! Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich Carmen Geiss so freizügig wie noch nie!

Die Geisses lassen es sich mal wieder gutgehen! Derzeit urlauben Carmen, Robert, Shania und Davina auf den Malediven. Via sendet Carmen ihren Fans jetzt heiße Grüße aus dem Urlaub.

Carmen zeigt sich als sexy Badenixe

Nur in einem knappen Cut-Out-Badeanzug bekleidet posiert die 51-Jährige am Steg und im Pool. Dazu schreibt sie: "Auf den Malediven sind mir meine Haare egal. Alles, was mich momentan interessiert ist Schwimmen und Spaß mit meiner Familie im Pool und im Meer."

Doch die Fans interessiert vor allem eins: Carmens Hammer-Body! "Wow, was für eine super Figur. Du kannst es dir leisten, so etwas zu tragen", urteilt ein User. Ein anderer findet: "Der Sport zahlt sich aus! Robert kann mächtig stolz auf dich sein.“ Auch einige eindeutige Angebote sind unter den vielen Kommentaren. Muss sich Robert etwa Sorgen machen? Natürlich nicht! Erst kürzlich machte sie ihrem Schatz eine zuckersüße Liebeserklärung: "Ich bin immer noch total verliebt in meinen Mann."