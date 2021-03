Carmen Geiss: Drama in Dubai! Sie verliert komplett die Nerven

Carmen und ihre Töchter Davina und Shania wollten das sogenannte Ziplining ausprobieren. Das ist eine Seilrutsche, die in einer Höhe von 170 Meter eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreicht. Zu viel für Carmen! Sie stand plötzlich kurz vor einem Nervenzusammenbruch. "Ich mache mir in die Hose! Ich mache das nicht, nein, nein, nein!", schrie die 55-Jährige panisch kurz vor dem Start.

Am Ende konnte Carmen sich aber doch überwinden. "Das war so ein geiles Gefühl! Ich kam mir vor wie Supermann!", freute sich nach der Fahrt. Da waren sogar ihre kritischen Töchter ein wenig stolz. "Ich weiß, dass ganz viele Mütter so was nicht machen würden", lobte Davina.