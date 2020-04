Carmen Geiss: Drama in Monaco! Sie ist völlig am Ende

Die Corona-Krise hat die Welt im Klammergriff. Millionen Menschen bangen um ihre Gesundheit, sorgen sich um Angehörige oder fürchten um die berufliche Existenz. Aber manche haben offenbar noch ganz andere Probleme, wie Luxus-Lady derzeit beweist: Die 54-Jährige macht sich vor allem Sorgen um ihre Frisur…

„Das Haar sitzt nicht“, jammert die Ehefrau von Selfmade-Millionär Robert (56) seit Tagen auf . „Oh mein Gott, ich brauche einen Friseur, Schei**! Wer kann mir helfen in dieser Corona-Zeit?“ Sorry, Carmen, die bittere Wahrheit ist: Hier wird kein Krisenstab aktiv, kein Rettungsschirm gespannt. Diese Frise ist nämlich nicht systemrelevant, auch wenn die Luxus-Löckchen normalerweise von Profihänden gedreht werden. Denn die Stylistin, die üblicherweise zum Home-Pimping in die Geiss-Villa eilt, muss leider draußen bleiben, wie die verzweifelte Carmen ihren Fans erklärt: „Wir sitzen hier in Quarantäne, und das schon seit drei Wochen! In Frankreich wird die Quarantäne nicht so locker genommen wie in Deutschland…“

Carmen Geiss bekommt wenig Verständnis

Bedeutet: Kein Friseur darf das Anwesen in Monaco betreten. Das kann Carmen offenbar nicht mal ansatzweise akzeptieren – der wächst nämlich schon dunkel nach… In ihrer Not legt sie sogar selbst Hand an: „Ich mache die Haare schon seit drei Wochen selbst, weil alle Friseure zu haben“, schimpft sie. Doch auf Mitleid von ihren Followern kann Carmen lange warten, schließlich stehen -Treatments für die meisten Menschen derzeit eher unten auf der Prioritätenliste. „Unglaublich, selbst die Haare machen“, kommentiert ein User ironisch. „Sollen sich die Friseurinnen für 50 Euro mit Corona infizieren, nur um jemandem die Haare zu machen?“ Ein anderer schreibt fassungslos: „Es sterben täglich Menschen an Corona, die Krankenhäuser in Italien haben keine Kapazitäten mehr für die Kranken und dir ist es wichtig, dass die Haare liegen?“

Doch so schockierend Carmens Ignoranz auch ist – sie ist kein Alleinstellungsmerkmal. Auch andere VIP-Damen denken eher an Pediküre statt an Pandemie. (33) etwa möchte zwar aus Respekt derzeit keine Instagram-Werbung schalten, blickt aber dennoch sorgenvoll auf ihren Nachwuchs: „Ich habe jetzt schon wieder einen dunklen Ansatz“, klagte sie gerade in einer Instagram-Story. Nicht das Virus löst bei ihr Panik aus, sondern die Tatsache, dass auf Mallorca in nächster Zeit kein Friseurtermin möglich ist: „Das sieht einfach so ungepflegt aus! Und ich hasse es, ungepflegt auszusehen…“

Keine Frage, die Situation ist für viele zum Haareraufen. Und dann fallen auch noch die künstlichen Wimpern aus und die Fake-Nails verabschieden sich Stück für Stück… Folge: Die sind gezwungen, sich selbst zu helfen – oder mit ihrem natürlichen Aussehen zu leben! Man darf gespannt sein, ob die eine oder andere Beauty-Queen sich bei diesen Aussichten lieber ganz aus den sozialen Netzwerken verabschiedet. So lange, bis die Schönheits-Profis endlich wieder ihre Türen öffnen...