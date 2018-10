Carmen Geiss: Drama um Tochter Shania!

Wenn Urlaub machen, lassen sie ihre Fans immer wieder gerne an ihrem Alltag teilhaben. Besonders postet regelmäßig Fotos und Videos auf ihrem -Account.

Auch dieses Mal wollte die Gattin von Robert Geiss ihren Fans nur eine Freude machen und teilte ein Foto ihrer Tochter Shania. Darauf trägt die 14-Jährige einen rückenfreien Overall und steht auf einer großen Treppe.

Fans sind außer sich

Sofort fällt den Followern auf, dass Shania High Heels trägt. „Warum lässt man so ein junges Mädchen so hohe Schuhe tragen?“, fragt ein Fan entsetzt. „Ob die Schuhe so gesund sind in dem Alter?”, fragt sich ein weiterer Nutzer.

Andere gehen sogar noch einen Schritt weiter: „Carmen, bitte beschwere dich nicht mehr, wenn deine Kids angemacht werden“, kommentiert jemand das Foto. Autsch!