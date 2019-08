Carmen Geiss: Ehe-Krise? Jetzt spricht sie Klartext!

Was ist nur mit Robert Geiss los? In letzter Zeit sorgte er immer wieder mit Party-Clips, in dem freizügige junge Damen ihre Hintern in die Kamera hielten, für Aufsehen. Viele Fans machen sich Sorgen um die Ehe der Geissens. Doch was sagt eigentlich Carmen dazu?

Robert Geiss ist in der Midlife-Crisis

Die beiden sind mittlerweile seit 24 Jahren verheiratet. Sie sieht die Partys ihres Mannes locker. "Mein Gott, jeder kennt doch Männer in dem Alter. Die kommen in die Midlife-Crisis und die finden es auch schön, schöne Mädchen zu sehen. Und schöne Ärsche", sagt sie im Interview mit .

Ist Carmen Geiss eifersüchtig?

Eifersucht ist für Carmen ein Fremdwort. "Ich sage immer, man muss auch gönnen können. Ich gucke mir auch hübsche Menschen an, ob Frauen oder Männer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Beziehungen in unserem Bekanntenkreis schon gesehen, wo der Mann nicht gucken durfte, aber dafür ist er fremdgegangen“, so die 54-Jährige weiter. Die Fans können sich also beruhigen. Zwischen Carmen und Robert ist alles in bester Ordnung.

