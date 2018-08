Carmen Geiss: Erschütterndes Drama um ihre Tochter Shania!

Oh je! Was ist nur bei den Geissens los? Erst kürzlich erschütterte die traurige Nachricht die Öffentlichkeit, dass Robert sich vorerst aus den sozialen Netzwerken zurückziehen möchte. Der Grund dafür: Robert hat genug von den öffentlichen Anfeindungen gegen ihn und seine Familie! Nun die nächste Hiobsbotschaft von den Geissens!

Carmen Geiss: Todesdrohungen!

Schlimme Beleidigungen gegen die Geissens

Dieses Jahr ist definitiv nicht leicht für ! Während das sonst so beliebte Millionärs-Paar in der Vergangenheit stets auf eine treue Fans-Base zurückblicken konnte, überschlugen sich in den letzten Monaten die Negativ-Ereignisse um Carmen, Robert und Co. Zuerst musste Carmen einen schlimmen Social-Media Shit-Storm über sich ergehen lassen, dann Robert. Dabei ging es sogar soweit, dass Morddrohungen gegen die beiden ausgesprochen wurden! Ein wahrer Schock! Den Millionären trafen die Ereignisse sogar so sehr, dass er kürzlich seine Social-Media-Auszeit verkündete - für seine Fans ein herber Tiefschlag!

Die neuste Nachricht der Geissens stellt nun allerdings alles Vergangenen in den Schatten! Während die Geissens eigentlich dafür bekannt sind, dass sie stets schützend vor ihren Kindern stehen, müssen sie aktuell ein schlimmes Drama um ihre Tochter Shania miterleben, bei dem sie selbst vollkommen machtlos sind…

