Carmen Geiss: Es ist offiziell! Sie wird durch eine jüngere Version ersetzt

Statt am Montag um 20.15 Uhr "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" läuft jetzt nämlich die Sendung von Shania und Davina Geiss im TV. Haben die Girls ihre Eltern etwa aus dem Programm gekickt?

Nein. Die Erklärung dafür ganz simpel: Die Staffel der Geissens ist schlicht und einfach zu Ende. Und deswegen rücken ihre Töchtern in die Prime Time. Zoff gibt es deswegen in der Familie aber ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil! Mama Carmen ist sicher richtig stolz auf ihre Mädels und gönnt ihnen den Erfolg. Am Ende bleibt der ja immerhin in der Familie...

