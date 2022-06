Carmen Geiss: Familien-Zoff! Ihr größter Albtraum wird wahr

Doch jetzt setzte sich der Rest der Familie über ihre Gefühle hinweg, nach dem Motto: Im Zweifel für die Quote – in der vierten Folge von Shanias und Davinas TV-Spin-off "We love Monaco" kam es zum lang ersehnten Wiedersehen: Robert und seine Töchter überraschten Opa Reinhold zu dessen 80. Wiegenfest.

"Wir wären doch nicht die Geissens, wenn wir nicht noch einen in petto hätten", verkündete Robert grinsend in die Kamera – und während sich das Geburtstagskind noch eine Videobotschaft anschaut, in der Sohn und Enkelinnen sich dafür entschuldigen, nicht live dabei sein zu können, standen die drei plötzlich hinter ihm. Es folgen telegene Umarmungen, Küsse und Freudentränen, Reinhold konnte sein Glück kaum fassen. "Ich bin – wie sagen die jungen Leute – geflasht", sagte er gerührt, vermutlich in der Hoffnung, dass damit der lange schwelende Streit endlich aus der Welt geschafft ist.

Doch da könnte er die Rechnung ohne seine Schwiegertochter gemacht haben, denn Carmen ließ sich bei der großen Versöhnungsshow nicht blicken. Da müssen die Mädchen wohl noch einige Überzeugungsarbeit leisten, schließlich haben sie noch ein paar Folgen ihrer TV-Serie zu füllen. Und als Zuschauermagnet wäre eine herzzerreißende Versöhnung mit allen Familienmitgliedern vor laufenden Kameras nicht zu toppen. Vielleicht gibt Carmen ihrem Mutterherzen ja doch noch einen Stoß…