Carmen Geiss: Große Sorge!

Oh je! So kennen wir Carmen Geiss ja gar nicht! Vollkommen unerwartet überrascht uns die Blondine nun mit einer traurigen Angst-Beichte!

Obwohl Carmen Geiss eigentlich dafür bekannt ist, dass sie so schnell nichts aus der Bahn wirft, meldet sich die Power-Frau nun bei ihren Fans mit einem unerwarteten Gefühlsausbruch zu Wort, bei dem sie tiefe Einblicke in ihr Innerstes gibt...

Carmen Geiss hat große Angst

Wie Carmen nun via " " verkündet, musste sie einen unangenehmen Besuch beim Zahnarzt absolvieren, um ihre neuen Implantate zu bekommen: "Das war heute mal wieder eine Tortur. Ich hasse es zum Zahnarzt zu gehen." Oh je! Die Arme! Doch zum Glück war sie in Begleitung von Göttergatte Robert, der ihr während dieser nervenaufreibenden Behandlung treu zur Seite stand! Aber auch auf ihre Fans kann sich Carmen immer verlassen...

Carmens Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Carmen deutlich wird, steht ihre Community geschlossen hinter ihr: "Ich hasse es auch! Vor allem wenn man Schiss davor hat" sowie "Ein Alptraum, seit meiner Kindheit, habe in Sachen Zähne schon einiges hinter mir. Wünsche Dir Alles Gute", sind nur einige Kommentare unter dem Post! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Carmen diese traumatischen Erlebnisse schnell hinter sich lassen kann und es ihr schon bald wieder besser geht...

Oh je! Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?