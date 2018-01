Carmen Geiss: Große Sorge um ihre Gesundheit

Oje, die arme Carmen Geiss! Der TV-Star hat sich wieder den Zeh angestoßen und hat nun große Probleme mit ihrem Fuß! Robert muss seine Frau sogar zum Arzt bringen.

Carmen Geiss: Robert bringt sie zum Arzt

In der neuen Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" ist Carmen Geiss fix und fertig. "Jetzt habe ich wieder den Salat und jetzt ist es, glaube ich, schlimmer als vorher. Ich werde in meinem Leben keine High-Heels mehr anziehen können – erst wieder, wenn ich am Rollator gehe."

Robert Geiss tröstet seine Frau

Immerhin bekommt Carmen Geiss trost von ihrem Mann. "Ich denke mal, dass das eine oder andere Wehwehchen gleich weg ist, wenn wir den Arzt sehen."

Was der Arzt sagt und ob Carmen Geiss tatsächlich nur noch in flachen Schuhen unterwegs sein wird? - Neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ Montag, um 20:15 Uhr bei RTL II