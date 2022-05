Carmen Geiss: Große Sorge um ihre Töchter Shania & Davina

In der neuen Familienshow "We love Monaco" (RTL PLUS) bereiten sich die Millionärstöchter Shania (17) und Davina (18) auf ihren ersten Ball vor – und natürlich wurden zu diesem Anlass edle Designerkleider ins Haus geliefert. Doch die Anprobe endet im Desaster: "Ich gehe nirgendwohin! Ich sehe fett aus", tönt es aus dem Zimmer von Shania. "Ich sehe aus wie eine Kugel. Das Kleid macht mich fett." Und auch Schwester Davina zuppelt unzufrieden an ihrer Robe herum. Am Ende kann sich keine von beiden für eine Abendgarderobe entscheiden …

Was eigentlich kein Problem ist, die Haushaltskasse ist ja prall gefüllt. Viel schwieriger dürfte es allerdings sein, überhaupt etwas Passendes zu finden, denn die Girls scheinen vor allem mit den eigenen Kurven zu hadern! Dabei gibt’s an den Bodys der Mädels nun wirklich nichts zu meckern. Findet auch Mama Carmen, die darauf hinweist, dass "die Kardashians sich das extra operieren lassen". Doch Shania findet ihren Popo trotzdem viel zu dick … Tja, vielleicht ziehen Carmens nett gemeinte Argumente deshalb nicht, weil sie selbst seit Jahren ein ganz anderes Körperbild vorlebt! Ständig ist die 57-Jährige auf Diät, trainiert sogar im Urlaub eisern, um möglichst schlank auszusehen. Schließlich trug Carmen im Jahr 1987 sogar mal den Titel „Miss Fitness“! Das prägt – aber leider auch den eigenen Nachwuchs …