Carmen Geiss: Großes Drama um Tochter Davina!

Das Carmen Geiss via Instagram regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Familien-Alltag teilt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neustes Foto löst nun jedoch einen regelrechten Shitstorm aus. Der Grund: Carmens Tochter Davina Geiss!

Carmen Geiss erhält bittere Vorwürfe

Via teilt Carmen jetzt ein Foto ihrer Tochter Shania, auf dem zu sehen ist, wie der Geissens-Spross seine linke Gesichtshälfte, Dank Make-up, in ein gruseliges Zombie-Gesicht verwandelt hat. Carmen zeigt sich von dem Talent ihrer Tochter sichtlich begeistert und kommentiert: "Es ist Wahnsinn wie künstlerisch meine Shania begabt ist. Was sagt ihr dazu?? Ich liebe es!!" Doch was folgt sind jede Menge Vorwürfe...

Carmens Fans sind fassungslos

Wie unter dem Foto deutlich wird, steht für Carmens Anhänger weniger Shanias Talent im Vordergrund, als die Tatsache, dass Carmen ihrer Tochter Davina Geiss eiskalt vernachlässigen würde. So ist unter dem Post zu lesen: "Ich finde es auch genial... Aber eins muss ich mal loswerden... Es wird immer nur über Shania gepostet bzw. geredet, über Dawina liest bzw. sieht man kaum was... Immer nur Shania..." sowie "Shania hier Shania da... gut, dass Davina anscheinend gar nichts kann, das sich zu posten lohnt." Autsch! Was für harte Anfeindungen! Was Carmen darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Power-Frau dazu noch kein Statement ab.