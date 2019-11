Carmen Geiss: Großes Drama um Tochter Davina!

Reddit this

Oh je! Wie Carmen Geiss nun verrät, ist sie in großer Sorge um ihre Tochter Davina Shakira Geiss!

Bei den Geissens ist ordentlich was los! Erst kürzlich machte die Millionärsfamilie mit einer Klage gegen einen Rapper von sich Reden. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Carmen Geiss will Davina helfen

In der aktuellen Folge waren dabei zu sehen, wie sie auf einer aufregenden Südafrikareise das Land bereisen. Doch Carmen möchte den Urlaub auch mit etwas Nützlichem verbinden und bestellt zwei afrikanische Heiler, die ihnen bei ihren Problemen helfen sollen. So berichtet die Power-Frau: "Weil wir ja einige Probleme haben: Ich mit meinem Nacken, Davina hat ja Probleme mit der Handysucht und auch normale Mädchenprobleme. Wir wollten jetzt mal schauen, ob wir da was herausfinden." Ein Thema, von dem Tochter Davina überhaupt nicht viel hält...

Davina ist genervt!

"Mama, bitte hörst du auf mit dem Handyproblem? Es heißt immer, ich bin zu viel am Handy und das kotzt mich richtig an", entgegnet Davina ihrer Mutter genervt. und auch die jüngere Schwester Shania kann mit den Methoden von Carmen nur wenig anfangen: "Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich die ganze Nummer nicht verstanden." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Familie ihren Urlaub dennoch genießen kann...

Können Carmen und Robert diese Hürde meistern?