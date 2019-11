Carmen Geiss: Haar-Hammer! Sie überrascht mit braunen Locken

Huch, was ist denn da passiert? Eigentlich kennt man nur mit blonden Haaren. Nun überrascht die 54-Jährige ihre Fans allerdings mit einer braunen, lockigen Mähne! Da staunen ihre Anhänger nicht schlecht…

Carmen Geiss überrascht mit braunen Haaren

Auf teilt Carmen drei Fotos ihrer neuen Frisur und erntet dafür unzählige Komplimente. Und tatsächlich: Die braunen Locken stehen der Frau von Robert Geiss richtig gut! Verabschiedet sie sich also für immer von ihren blonden Haaren?

Nein! Die Millionärsgattin hat ihre Fans nur mit einer Perücke an der Nase herumgeführt. „Es gab auf jeden Fall am Anfang geschockte Gesichter", amüsiert sich Carmen. Vielleicht sollte sie aber darüber nachdenken, sich irgendwann wirklich die Haare braun zu färben. Immerhin kam der Look mächtig gut bei ihren Followern an!

