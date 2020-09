Carmen Geiss: Haar-Schock! So haben wir sie noch nie gesehen!

"Was ist denn mit den Haaren passiert?" ist nur einer der Kommentare, die sich unter Carmens Bild finden lassen. Die Fans der Power-Frau scheinen sich darüber zu wundern, dass sich Carmen lediglich mit einem Haar-Dutt fotografieren lässt und so ein Bild mit ihrer Community teilt. Doch Carmen scheint ihr entspannter Look zu gefallen. So strahl sich selbstbewusst in die Kamera - richtig so!