Carmen Geiss: Heftige Kritik für dieses Foto ihrer Tochter Davina!

Oh je, es wird nicht ruhig bei den Geissens! Das immer wieder für einige Posts oder Kommentare eine heftige Kritik durch ihre Fans erhält, ist bekannt. Ihr neuster Schnappschuss von Tochter Davina scheint jetzt jedoch alle Negativ-Rekorde zu schlagen. Doch warum?

Carmen Geiss überrascht mit dunklen Haaren!

Carmen Geiss: Foto von Tochter Davina sorgt für Shitstorm

Das Carmen Geiss eine echte " "-Queen ist, ist keine Neuheit. Immer wieder versorgt die Power-Blondie ihre Followers mit Schnappschüssen, die Einblicke in das Leben der Geissens bieten. So auch jetzt! In ihrem neusten Post versendet Carmen Grüße aus St. Tropez. Darauf zu sehen ist Tochter Davina. Doch damit nicht genug! An der Seite der Millionärstochter ist ein Mann zu sehen, der Carmens Fans überhaupt nicht gefällt...

Carmen Geiss: Ihre Fans sind geschockt

Wie auf dem Foto von Carmen deutlich wird, haben in St. Tropez den Sohn des US-Präsidenten jr. getroffen. So kommentiert Carmen ihr Bild mit den Worten: "Was man nicht alles trifft in St.Tropez!! Donald Trump jr. was in the House. Maybe the Geissens go to the US". Für ihre Followers ein absolutes No-Go! So ist in den Kommentaren zu lesen: "Auf das Bild wäre ich wirklich nicht grad stolz" sowie "Naja auf die Bekanntschaft kann man auch verzichten! Braucht man nicht". Ehrliche Worte, die den Fan-Unmut ausdrücken! Was Carmen über die Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu…