Carmen Geiss: Heftige Vorwürfe gegen die Millionärsgattin!

Dieses Video sorgte für Ärger

Carmen veröffentlichte ein kurzes Video, in dem ein Helikopter in ihrem Garten landet. Dazu schrieb sie ironisch: "Unser Taxi ist da, jetzt geht's nach Monaco." Für viele Follower ein absolutes No-Go! "So viel zum Thema Umweltschutz...", "Spendet lieber mal für arme Leute, statt jedes Mal 1000 Euro für einen Heli zu bezahlen" und "Familie Protz und Proll!", lauteten nur einige der negativen Kommentare. Doch es gab auch einige Fans, die Carmen in Schutz nahmen. "Wer kann, der kann. Es sei ihnen gegönnt! Haben hart gearbeitet, um sich diesen Luxus leisten zu können. Und alle, die hier negativ schreiben, sind einfach nur neidisch!", schrieb ein User.

Mit Gegenwind kennt sich Carmen mittlerweile bestens aus. Erst kürzlich musste sie sich zahlreiche Läster-Attacken gefallen lassen, weil sie ihr Gesicht etwas falterfreier schummelte. Das Gute an Shitstorms ist jedoch: Genauso schnell wie sie aufziehen, verschwinden sie auch wieder...