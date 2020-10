Carmen Geiss: Heftiger Streit! Tochter Davina hat genug!

Auch wenn Carmen ihren Spruch definitiv nicht so gemeint hat, kann Davina die Aussage ihrer Mutter absolut nicht nachvollziehen. So erklärt sie aufgebracht gegenüber "RTL": "Mama versucht zu sein wie wir!" Ebenfalls ergänzt sie: "Das ist vielleicht, weil sie zwei Mädchen hat und daher möchte sie gerne immer jünger sein. Das steht ihr, aber manchmal ist es auch übertrieben." Oh je! Ob sich die Wogen zwischen den beiden wohl wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...