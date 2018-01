Carmen Geiss: Ihre Sex-Wünsche für 2018!

Carmen Geiss ist bekannt für ihre lockere Art. Die Power-Blondine begeistert ihre Fans immer wieder mit ihren direkten Ansagen. So auch zum Jahreswechsel. Während sich die Meisten Gesundheit und Zufriedenheit für das neue Jahr wünschen, hält Carmen einen ganz besonderen "2018-Wunschzettel" für ihre Fans bereit.

Carmen Geiss in Trauer! Tragischer Todesfall

Carmen Geiss überrascht ihre Fans mit Neujahrswünschen

Zum Jahreswechsel überrascht Carmen ihre Fans mit ganz besonderen Neujahreswünschen. Sie hält nichts von herkömmlichen "Floskel-Wünschen". Dies beweist die Millionärsgattin mit einem Neujahres-Post auf "Instagram". Für ihre weiblichen Anhänger hat sie dabei eine ganz besondere Wunschliste. So schreibt Carmen: " (...) Bevor das mit den Neujahrswünschen wieder los geht... So ein Blödsinn wie Glück, Erfolg und Zufriedenheit könnt Ihr vergessen. Ich wünsche Euch schöne Schuhe, guten Sex, 10 kg weniger, dicke Brüste, einen geheimen Beachboy-Lover (...)."

Die Fans von Carmen Geiss sind begeistert

Carmens besonders Neujahreswünsche scheinen bei ihren Fans gut anzukommen. So kommentieren diese: "Endlich schreibt mal jemand die Wahrheit! Ich habe dich lieb, bleib wie du bist! Und guten Rutsch." sowie "Endlich mal Wünsche, mit denen man was anfangen kann, genau dass wünsche ich dir auch." Was Carmen von ihren Fan-Wünschen selber in die Tat umsetzt, kann ab 08.01.2018 bei RTL2 um 20:15 bei der neuen Staffel von "Die Geissens" wieder mitverfolgt werden.