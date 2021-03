Carmen Geiss: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen

Bisher lautete ihr Motto doch eher "Luxustrips statt Lockdown"! Denn trotz Pandemie reiste die Ehefrau von TV-Millionär Robert Geiss (57) in den vergangenen Monaten ohne Skrupel auch in ausgewiesene Risiko- und Katastrophengebiete wie Italien, jettete in 5-Sterne-Anlagen nach Dubai und feierte ausgelassen mit Freunden in Bars und Restaurants. Zu Hause bleiben? Kontakte einschränken? Pah, das war ihr nun wirklich nicht zuzumuten …

Die Maskenpflicht? Bezeichnete Carmen sogar mal genervt als "Fußfesseln". Keine Überraschung: Am Ende brachte ihr dieses riskante Verhalten sogar selbst eine Corona-Infektion ein, die sie natürlich wochenlang verschwieg und munter weitermachte! Denn von ihrem Sorglos-Lifestyle brachte sie auch die Erkrankung nicht ab, Carmen pfiff weiterhin auf Sicherheitsmaßnahmen. Für einen Sinneswandel konnte bei ihr offenbar nur eins sorgen: Cash! Denn wenn die Kohle stimmt, wird selbst Mama Geiss plötzlich zur Mutter der Nation …