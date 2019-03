Carmen Geiss: Jetzt lässt sie ihren wahren Gefühlen freien Lauf!

Wow! Was für emotionale Worte! In einer rührenden Botschaft lässt Carmen Geiss ihren Gefühlen nun freien Lauf und gibt dabei gleichzeitig Einblicke in ihr Innerstes...

Das gerne mal ihre Gefühle und Gedanken mit ihren Fans teilt, ist definitiv nicht Neues. Regelmäßig versorgt die Power-Frau ihre Anhänger via "Social Media" mit Updates aus ihrem Leben mit Robert Geiss und ihren Töchtern Shania Tyra Geiss und Davina Shakira Geiss. Ihr neuster Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Robert Geiss: Aus und vorbei! Er verkündet die traurige Neuigkeit

Carmen Geiss: Emotionale Liebes-Erklärung

In der letzten Zeit berichteten Carmen und Robert ihren Fans immer wieder, dass ihr geliebter Familienhund Dex unter schlimmen gesundheitlichen Problemen leiden würde. Für alles andere als leicht. Vor allem aber Carmen hängt ganz besonders an ihrem geliebten Vierbeiner. Dies wird zumindest aus einem rührenden " "-Post der Power-Blondine ersichtlich. So kommentiert Carmen ein Foto, welches sie mit Dex beim Kuscheln zeigt: "Keine Krankheit auf dieser Welt kann meine Liebe zu dir infrage stellen lieber Dex!! Du bist ein Kämpfer und ich weiß, dass wir noch einige glückliche Jahre zusammen haben werden!!" Was für liebevolle Worte, die von ihren Fans nicht lange unbeantwortet bleiben...

Carmens Fans sind gerührt

Wie unter dem Post von Carmen deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen! So kommentieren sie: "Der schafft das, er ist ein wunderbares Wesen und hat ganz tolle Menschen an seiner Seite!!" sowie "Ein tolles Foto. Ich wünsche Dex alles Liebe, toll wie Ihr euch kümmert. Hunde sind so toll". Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Ist zu hoffen, dass die Geissens diese Herausforderung gemeinsam meistern werden...