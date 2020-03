Carmen Geiss: Jugend-Foto aufgetaucht! Wir hätten sie kaum erkannt!

Na das ist mal eine Überraschung! Das Carmen Geiss gerne Schnappschüsse aus ihrem Alltag via "Social Media" teilt, ist definitiv nichts Neues. Einer ihrer jüngsten Posts sorgt nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit...

Carmen & Robert Geiss: Drama in Kroatien! "Wir machen uns ernsthaft Sorgen"

Carmen Geiss teilt Jugendfoto

Via " " postet Carmen nun eine Collage, auf der sie und ihre Töchter Shania und Davina zu sehen sind. Doch das Besondere dabei: Carmens Foto stammt aus ihrer Jungendzeit, auf dem sie so alt ist, wie ihre Töchter jetzt. Dazu kommentiert die Power-Blondine: "Was denkt ihr?? Wer sieht mir am ähnlichsten?" Das so ein Bild von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar. So wird Carmen von ihrer Community mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet...

Carmens Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Carmen deutlich wird, hat sie damit bei ihren treuen Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So ist zu lesen: "Hi Carmen, ich bin der Meinung, dass Davina dir auf dem Bild mehr ähnelt. Wie alt warst du auf dem Bild?", "Shania, Davina sieht aus wie der Papa" sowie "Ich muss sagen beide!!! Sau hübsch". Mehr Fan-Begeisterung geht absolut nicht! Ob uns Carmen wohl in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

