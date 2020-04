Reddit this

Carmen Geiss: Komplett verzweifelt! Drama in St. Tropez

Das Coronavirus bringt momentan unseren ganzen Alltag durcheinander. Veranstaltungen wurden abgesagt, Grenzen dicht gemacht und Läden geschlossen. Auch -Salons und Friseure dürfen mittlerweile nicht mehr öffnen. Für eine Katastrophe...

Carmen Geiss: Bittere Baby-Beichte!

Haar-Horror bei Carmen Geiss

Die Millionärsgattin lässt sich normalerweise alle zwei Tage ihre Haare beim Friseur stylen. Doch das fällt momentan flach. "Hier sind die absoluten aus meinem Corona-Tagebuch. Wir haben Sonntag und das Haar sitzt nicht. Oh mein Gott, ich brauche einen Friseur", klagt Carmen auf ihr Leid. "Wer kann mir helfen in dieser Scheiß-Corona-Zeit? Meine Güte!"

Die Fans haben gleich ein paar Tipps parat. "Flechte deine Haare über Nacht. Dann sind sie am nächsten Tag schön lockig und dann kannst du sie zur Hälfte hochstecken", schlägt eine Userin vor. Eine andere scherzt: "Lass dir von Robert die Haare machen. Dann haben wir mal wieder was zu lachen." Bleibt abzuwarten, ob Carmen ihr haariges Problem bald in den Griff bekommt...

