Carmen Geiss: Krass! SO sah sie früher aus!

Hättet ihr wiedererkannt? Via " " teilt die Frau von Robert Geiss nun ein paar Schnappschüsse aus ihrer Vergangenheit und sorgt damit für mächtig Aufsehen. Der Grund: Carmen ist kaum Wiederzuerkennen...

Carmen Geiss schwelgt in Erinnerungen

Via "Instagram" nimmt Carmen Geiss ihre Fans nun mit auf eine Zeitreise in ihrer Vergangenheit. Die postet dazu eine Reihe von Schnappschüssen, die sie am Anfang ihrer Beziehung zu Robert zeigen. Carmen kommentiert dazu: "Hier bin ich mal auf euren Wunsch eingegangen, denn ich habe bei meiner Mutter noch zwei alte Bilder gefunden. So sah ich aus als ich mit meinem Robert zusammen kam." Carmen präsentiert sich darauf mit Föhnwelle und XXL-Schulterpolstern ganz im Stil der damaligen Zeit. Das so ein Foto von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Carmens Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, sind Carmens Anhänger von dem Anblick ihres Idols absolut begeistert. So posten sie: "Krass! So gar nicht mehr mit heute zu vergleichen!" sowie "Wow Carmen. So was von hübsch und so richtig süß. Aber es ist ja heute auch nicht anders . Du bist einfach hübsch und vor allem: Du trägst Dein Herz auf der Zunge. Mach bitte weiter so. Dein Geschmack ist Bombe und Dein Aussehen einfach mega." Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Ob Carmen uns wohl in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

