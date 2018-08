Carmen Geiss: Liebeserklärung an einen anderen Mann!

Huch, damit hätte wirklich niemand gerechnet! Erst kürzlich waren noch in den Schlagzeilen, weil sich Carmens Töchter schlimmen Belästigungen durch deren Fans stellen mussten. Jetzt die nächste Neuigkeit. In einer rührenden Botschaft wendet sich Carmen nun an ihre Anhänger und überrascht diese mit einer unerwarteten Liebeserklärung an einen anderen Mann. Was wird Robert dazu sagen?

Carmen Geiss: Todesdrohungen!

Carmen Geiss: Liebevolle Worte an einen ganz bestimmten Mann

Wie Carmen nun in ihrem " "-Profil verkündet, steckt in der Power-Blondine ein waschechter -Fan. Anlässlich zu dessen 60. Geburtstages postet Carmen nämlich eine liebevolle Botschaft, die ihre tiefen Gefühle gegenüber dem "King of Pop" zum Ausdruck bringen. So schreibt sie: " (...) Er wird mit seiner Musik immer in unseren Herzen weiterleben, denn er ist dadurch unsterblich geworden, wie so viele andere Künstler auch, die mit Musik die Herzen der Menschen eroberten! Mein Herz hat er vor vielen Jahrzehnten schon erobert!! (...)". Das so viel Emotionen von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar...

Carmen Geiss: Ihre Fans sind gerührt

Wie unter Carmens Post ersichtlich wird, hat sie mit ihren liebevollen Worten bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So schreiben diese unter Carmens Post: "Wie recht Du hast Carmen. Er war ein besonderer Mensch. Ich liebe seine Musik noch immer. Er hatte ein sehr grosses Herz ..leider fand der nie die große Liebe. Er ging viel zu früh" sowie "Er war einfach ein Genie...er ist einfach viel zu früh von uns gegangen". Ehrliche Worte, die zeigen: Carmens Fans stimmen der Power-Blondine voll und ganz zu. Und auch Robert wird mit Carmens "Liebeserklärung" an Michael sicherlich kein Problem haben. Schließlich schlägt in jedem ein Fan-Herz...