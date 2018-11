Wirklich erstaunlich, wie sich (53) im Internet präsentiert. In knappem Bikini zeigt sie, was sie hat. Das kann sich sehen lassen, aber eigentlich sollte es die Zweifachmutter doch besser wissen und ein gutes Vorbild für ihre Mädchen sein. Immer wieder bekamen die Töchter Shania (14) und Davina (15) nämlich fragwürdige Kommentare auf ihre Posts.

Carmen Geiss' Töchter werden belästigt

„Hey Süße, heiß siehst du aus!“, schrieb zum Beispiel ein erwachsener Mann der Minderjährigen als Kommentar. Eigentlich wollte die Millionärs-Tochter nur ihr Outfit präsentieren und so an ihrer Influencer-Karriere feilen. Im Internet machen das ja alle jungen Leute so: Fotos von sich, ihrem Essen und ihren Aktivitäten posten. Dass sich die Teenager die lasziven Fotos ihrer Mutter zum falschen Vorbild nehmen, kommt Carmen nicht in den Sinn. „Bikini sieht man auch am Strand“, sagt die.

Carmen Geiss: "Ich muss mich trennen“

Doch leider rufen gerade im Internet solche Fotos immer wieder Spanner und Stalker auf den Plan. Ihren zu verändern, das kommt für Familie Geiss aber nicht infrage: „Es gibt so viele Spinner auf dieser Welt“, warnt auch Papa Robert (54). Er will künftig die Fotos seiner Frauen strengstens kontrollieren, bevor sie online gehen.