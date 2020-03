Carmen Geiss: Nackt-Skandal!

Mit diesem Video sorgt Carmen Geiss bei ihren Fans nun für ordentlich Aufsehen!

Carmen Geiss schickt Grüße aus der Badewanne

Das via "Social Media" regemäßig Updates aus ihrem Alltag postet, ist definitiv nichts Neues. Mit ihrem jüngsten Foto sorgt die Power-Frau nun jedoch für besonders viel Fan-Aufmerksamkeit! Der Grund: Carmen versendet Grüße aus der Badewanne. Zu ihrem Clip kommentiert Carmen: "Tagebuch heißt, sich auch mal in Situationen zu zeigen, in denen ihr mich noch nie gesehen habt. Also nicht nur auf der Couch sondern pflegt Euch und genießt es." Das so ein Video von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Carmen sind aus dem Häuschen

"In der Ruhe, liegt die Kraft! Wunderschönen, gesunden Tag wünsche ich dir Carmen! Pass auf Dich auf. Bleibt gesund" sowie "Ohh ja sehr gute Idee! Mache mir gleich auch eine schöne Maske! Wünsche euch einen schönen Sonntag und bleibt gesund", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Ob uns Carmen in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Videos oder Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...