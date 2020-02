Carmen Geiss: Nasen-OP! Überraschende Beauty-Beichte von der 54-Jährigen

Dass ab und zu etwas nachhilft, ist kein Geheimnis. Sie ließ in der Vergangenheit nicht nur die Brüste vergrößern, sondern auch ihr Gesicht mit einem Vampir-Lifting behandeln. Jetzt plant sie den nächsten Eingriff...

Neue Stupsnase für Carmen Geiss

Carmen will sich die Nase operieren lassen. "Ich will so eine niedliche Stupsnase haben wie Shania", erzählt sie im Interview mit "Bunte". "Die Leute denken ja ohnehin, dass ich operiert bin bis zum Gehtnichtmehr, was so nicht stimmt! Aber jetzt bin ich in dem Alter, in dem man wirklich mal was für sich tun kann." Übrigens denkt auch Tochter Davina über eine Nasen-OP nach.

Robert Geiss ist gegen Beauty-Eingriffe

Was wohl Carmens Göttergatte Robert dazu sagt? Der wird wohl eher weniger begeistert sein. "Er ist kein großer Fan von kosmetischen Behandlungen und ", verriet Carmen mal gegenüber dem Magazin "OK!". Lässt sich nur hoffen, dass die neue Nase nicht zum handfesten Ehe-Zoff führt...

