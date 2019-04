Carmen Geiss: Oben ohne? Dieses Video sorgt für Aufsehen!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen erschütterte Carmen ihre Fans mit der traurigen Nachricht, dass sie sich den Fuß gebrochen hat! Seit dem versorgt sie ihre Anhänger via Social Media immer wieder mit neuen Updates ihres Gesundheitszustandes. Ihr neustes Video sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Carmen Geiss bedankt sich bei ihren Fans

In ihrem jüngsten -Clip wendet sich Carmen nun mit liebvollen Worten an ihre Fans und bedankt sich dafür, dass sie ihr so treu zur Seite stehen und sie in der schlimmen Zeit ihres Fußbruches so toll unterstützen. Eigentlich eine rührende Geste! Doch nicht nur Carmens Worte sorgen bei einigen ihrer Anhänger für jede Menge Aufmerksamkeit...

Carmen Geiss: Oben ohne?

Während Carmen ihren Fans in ihrem Instagram-Clip eigentlich nur "Danke" sagen wollte, scheinen einige ihrer Follower anzunehmen, dass sich Carmen ihnen in dem Video "oben ohne" präsentieren würde. So heißt es unter anderem: "Bin ich die Einzige, die sich fragt, warum Carmen oben ohne da sitzt?"

Das Carmen jedoch wirklich auf ihr Oberteil verzichtet hat, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich befinden sich gerade wieder in Monaco, wo es schon jetzt sommerlich warm ist. Carmen wird also sicherlich nur ein leichtes Oberteil ohne Ärmel tragen. Alles also ganz harmlos...