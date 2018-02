Carmen Geiss: Öffentlicher Tränenausbruch? Ihre Fans sind in großer Sorge!

Carmen Geiss: Öffentlicher Tränenausbruch? Ihre Fans sind in großer Sorge!

Ohje, arme Carmen! Eigentlich ist die Power-Blondine für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Die neusten Aufnahmen der Millionärsgattin sprechen jedoch eine andere Sprache. Carmen wirkt traurig und niedergeschlagen. Auch ihren Fans scheint der Gemütszustand ihres Idols aufzufallen.

Carmen Geiss spricht offen über ihre Geldprobleme!

Carmen Geiss: Ihre Fans sind in Sorge!

Bei "Instagram" teilt Carmen mit ihren Followers immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Privatleben. So auch jetzt. Die Power-Frau postet ein Video von sich und Robert beim gemeinsamen Lunch. Diesmal wirkt Carmen allerdings verändert. Während sie sonst als wahrer Sonnenschein zu sehen ist, wirkt sie diesmal traurig und niedergeschlagen. Verständlich, dass ihre Fans bei solch einem traurigen Anblick von Carmen in großer Sorge sind. So Schreiben sie: "Carmen nicht gut aufgelegt?" sowie "Weinst du?".

Carmen Geiss: Ihre Fans stehen ihr bei!

Warum Carmen Geiss in ihrem neusten "Instagram"-Video traurig wirkt, ist nicht bekannt. Allerdings stehen ihr ihre treuen Fans bei und kommentieren ihren Beitrag mit liebevollen Worten wie: "Ihr seid so süß" sowie "Ihr seid so sympathisch" Ist zu hoffen, dass die Fürsorge ihre Fans bei Carmen Wirkung zeigt...