Carmen Geiss: Robert findet sie fett!

In einem Video erzählt die Millionärsgattin. "Mein Mann hat zu mir gesagt: Möchtest du nicht mal aufhören zu essen? Du wirst mir etwas zu kompakt!"

Autsch, das sind Worte, die keine Frau gerne von ihrem Mann zu hören bekommt. Also beschloss Carmen, zu handeln, denn sie weiß: "Von nichts kommt nichts!".

Carmen möchte ihrem Robert schließlich gefallen, also strengt sie sich an. Schon einmal ließ sie sich sogar für ihren Mann operieren, obwohl der das gar nicht unbedingt wollte. Carmen Geiss möchte für ihren Mann perfekt sein.

Aber auch die Millonärsgattin möchte, dass ihr Mann immer nett und adrett aussieht, schließlich hat Frau Geiss gerne etwas zum Gucken. Und so ganz zufrieden ist sie derzeit auch nicht mit dem Erscheinungsbild von Robert,wie sie "Bild" verrät: "Früher sah Robert auch mal richtig gut aus. Aber das Alter geht auch an meinem Mann nicht spurlos vorbei."

