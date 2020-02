Carmen Geiss & Robert Geiss: Ihr Glück liegt in Scherben!

Was ist nur bei den Geissens los? Das sich Carmen und Robert Geiss regelmäßig einem Shitstorm stellen müssen, ist definitiv nichts Neues. Doch jetzt werden auch ihre Töchter Shania und Davina Opfer bösartiger Beleidigungen...

Robert Geiss: Feuer-Drama in Monaco! Er ist schockiert

Carmen teilt Schnappschuss mit ihren Fans

Eigentlich wollte Carmen in einem ihrer jüngsten " "-Posts lediglich auf eine neue Folge " " verweisen und ein wenig Werbung in eigener Sache machen. Vor allem Shania und Davina sollen in der aktuellen Staffel mehr in den Vordergrund gestellt werden. So erklärte Robert erst kürzlich gegenüber "Bild": "Das Alter unserer Kinder zwischen 15 und 18 ist hoch spannend, das wollen die Leute sehen. Da wird sich eine bestimmt bald verlieben und dann kommt der erste Freund, den ich massakriere." Doch jetzt das Traurige...

Die Fans sind wütend

Wie unter dem Post von Carmen deutlich wird, ist ihrer Community von Shania und Davina alles andere begeistert. So werden einige wütende Fan-Stimmen laut, durch die es heißt: "Ich würde die Mädels drei Wochen auf einen Bauernhof schicken. (...) Eure Sendung war mal herrlich interessant, nur langsam wird es zum Assi- . Tut mir leid, dass ich dir, Carmen, so etwas schreibe, aber eure Mädels sind furchtbar verwöhnt" sowie "Was aus euren Kindern mal werden soll, ist mir ein Rätsel. Null Respekt, null Bock." Autsch! Was Carmen und Robert darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab.

Oh je! Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?