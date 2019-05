Carmen Geiss & Robert Geiss: Sie verkünden das traurige Aus!

Oh je, davon werden alle Geissens-Fans überhaupt nicht begeistert sein. Obwohl Carmen und Robert Geiss mit " " absolut Mega-Erfolge feiern, ist mit ihrer Serie vorerst Schluss.

Carmen Geiss: Instagram-Foto sorgt für Ärger!

Carmen Geiss verkündet die traurigen Nachrichten

Wie Carmen nun via verrät, ist die beliebte Millionärs-Familie in den kommenden Monaten nicht mehr im RTL2-Programm vertreten. So verkündet die Power-Frau: "So und nun habt Ihr mal Ruhe von uns, den 'Geissens' (...)." Was für furchtbare Nachrichten! Doch ihre Fans können unbesorgt sein, ganz müssen sie nicht von Carmen, Robert und Co. verabschieden. So ergänzt die Kult-Blondine: ""Wir werden jetzt bis Oktober oder November nicht mehr mit neuen Folgen laufen aber für Euch fleißig drehen. Viel Spaß trotzdem am Montagabend." Ein Glück! Ihre Fans zeigen sich trotzdem bestürzt…

Die Geissens-Fans sind fassungslos

Wie unter Carmens Post deutlich wird, können ihre Fans die Geissens-Pause nur schwer verkraften. So kommentieren sie: "Soooo lange müssen wir warten? Schade! Das ist immer mein Montagabend Programm" sowie "Schade. Haben wir gerne gesehen. Dann warten wir auf die neuen Folgen. Euch einen schönen Tag." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich das Warten auf das Geissens-Comeback nicht allzu sehr in die Länge zieht.