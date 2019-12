Carmen Geiss & Robert Geiss: Unerwartete Neuigkeiten von Tochter Shania!

Reddit this

Bei Carmen und Robert Geiss ist ordentlich was los! Wie nun nämlich berichtet wird, hat ihre Tochter Shania Geiss ihren ersten Modeljob an Land gezogen. Für das Millionärs-Ehepaar ein ganz besonderer Moment...

Carmen Geiss ist stolz

Schon seit Jahren probiert Shania Geiss in der Modebranche groß rauszukommen. Immer wieder teilte die Tochter von Carmen und Robert Geiss Fotos von sich, auf denen sie sich perfekt in Szene setzt. Nun der erste Model-Erfolg- Wie nun nämlich durch "Bild" berichtet wird, wurde Shania bei Marco Sinervos Agentur "MGM Models" unter Vertrag genommen. Für die 15-Jähriger ein riesen Meilenstein. Auch die ersten Bilder für ihre Sedcard wurden bereits geschossen. Doch Carmen hat Einwände! "Das machen wir noch nicht. Dazu ist sie zu jung", entgegnet die Power-Mami, als es darum geht, dass Shania Unterwäsche-Fotos machen soll. Für die 15-Jährige jedoch kein Problem...

Shania ist überglücklich

"Ich sehe das auch so wie meine Mutter. Ich bin froh, dass sie mich unterstützt und immer dabei ist", berichtet Shania und ergänzt: "Ich will gern nach Los Angeles. Am liebsten möchte ich für große Haute-Couture-Designer modeln." Definitiv große Pläne! Ob ihr das gelingt? Wir wünschen der 15-Jährigen für ihre Model-Zukunft jedenfalls alles Gute und freuen uns schon jetzt auf die ersten Schnappschüsse von ihren Jobs.

