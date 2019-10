Carmen Geiss & Robert Geiss: Zerstört dieses Model ihre Ehe?

Flirtet Robert Geiss fremd? Wie es scheint, hat der Millionär aktuell sein Augenmerk auf eine heiße Blondine geworfen. Doch wer ist die Unbekannte?

Eifersuchts-Drama bei Robert und Carmen?

Gucken kostet nichts! Eine alte Lebensweisheit, an die sich offenbar auch Robert Geiss hält. Denn der TV-Millionär liebt schöne Frauen - und folgt ihnen auch gern bei Instagram. Bislang schien Carmen dieses kleine Hobby ihres Göttergatten nicht weiter zu stören. Aber ob ihr tatsächlich recht ist, dass er jetzt Irina Garasymiv im Insta-Abo hat? Die aktuelle Miss Europe ist nämlich nicht nur megasexy, sondern scheint durchaus interessiert…

Carmen nimmt es gelassen

Dass Robert seinen Account immer wieder nutzt, um sich heiße Fotos attraktiver Ladys anzugucken, ist kein Geheimnis in der Geiss-Villa. So gesehen passen Irinas Pics haarscharf ins Profil. Die blonde Ukrainerin geizt im Netz nicht gerade mit ihren Reizen. Sie rekelt sich gern lasziv in knappen Bikinis am Strand oder lächelt leicht bekleidet in die Kamera. Klar, dass Robert so was gern sieht, zumal Irina bei all dem auch noch wie eine jüngere Ausgabe seiner Carmen wirkt… Die Miss hat Robert übrigens ebenfalls in ihrer Abo-Liste, kommentiert seine eigenen Schnappschüsse sogar mit warmen Worten. Und Carmen? Nimmt’s wohl gewohnt gelassen. "Robert ist eben ein Ästhet2, erklärte sie mal. Um noch rasch nachzulegen: "Gucken darf er, gegessen wird zu Hause!2 Damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen…

Im Vidoe erfährst du, wie die heiße Blondine aussieht, die Robert momentan ganz schön in Wallung bringt: