Carmen Geiss: Schlimmer Schicksalsschlag!

Was die Öffentlichkeit bisher nicht wusste: Carmen hat Anfang des Jahres ihre Mutter Anna Schmitz verloren. Auf Instagram veröffentlicht sie jetzt einen emotionalen Post. "Meine geliebte Mutter, ich habe mir lange überlegt, ob ich deinen Geburtstag heute am 04.05. poste, da du am 13. Februar dieses Jahr von mir gegangen bist", schreibt Carmen zu einem Foto, das ihre Mama in jungen Jahren zeigt. Letztendlich hat sie sich aber dafür entschieden. "Ich möchte, dass die Öffentlichkeit jetzt weiß, welchen Schmerz ich ertrage, dass du von mir gegangen bist. (...) Du fehlst mir so sehr!" Wir wünschen Carmen in dieser schweren Zeit viel Kraft!