Carmen Geiss: Schock-Bilder von Tochter Davina

Damit hat (53) nicht gerechnet, als sie ihrer ältesten Tochter das Go für ein eigenes -Profil gab: Kaum postet Davina den ersten Schnappschuss von sich, folgen auch schon obszöne Kommentare! „Zeig ruhig ein bisschen mehr Arsch und vielleicht noch ein bisschen mehr Ausschnitt. Pornhub is waiting for you!“, kommentiert ein Follower ein Foto der 15-Jährigen in Minirock und High Heels. „Du geile Sau!“, schreibt ein anderer.

Carmen Geiss will ihre Tochter schützen

Solche Kommentare gehen natürlich gar nicht – klar, dass Mama Carmen da der Kragen platzt! „Was sind das für kranke, pädophile Menschen? Wie bescheuert kann man sein, Teenie-Mädchen mitten in der Pubertät so anzugreifen“, regt die -Millionärin sich auf. Dennoch lassen einige Fans nicht locker – und geben sogar Davina die Schuld an der Situation: „Gefundenes Fressen für böse Männer ist das! Meine Tochter dürfte nicht so rumlaufen“, empört sich eine Insta-Mom. Hoffentlich hat Davina das Selbstbewusstsein ihrer Mutter geerbt – denn im Netz wird es immer Hater geben.