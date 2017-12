Carmen Geiss in Trauer! Tragischer Todesfall

Carmen Geiss ist bei ihren Fans als Frohnatur bekannt, die mit ihren lockeren Sprüchen die Lacher auf ihrer Seite hat. Doch dieses Jahr musste die Power-Blondine einen tragischen Todesfall verkraften, der ihr anscheinend immer noch zu schaffen macht.

Carmen Geiss trauert

Im September drückte die Millionärs-Gattin in einem "Instagram"-Post ihre tiefe Trauer, über den Verlust eines guten Freundes, aus. Dieser verunglückte mit seinem Auto tödlich. Obwohl Carmen einen Schock gehabt haben muss, fand sie rührende Worte über den Familien-Freund. So beschreibt sie ihn als einen großartigen jungen Mann, mit viel Witz, Talent und einer wahnsinnigen Zukunft vor Augen. Carmens Fans trauern mit ihr.

Carmen Geiss spricht über ihre Emotionen

Wie sie in einem Interview mit "Bunte.de" verriet, handelte es sich bei dem Post um eine spontane Reaktion. So sagt sie: "Es war eine spontane Reaktion von mir, da ich nicht wollte, dass dieser liebe Mensch jemals in Vergessenheit gerät und wie wir wissen, vergisst das Netzt nie." Rührende Worte, die bei ihren Fans auf eine hohe Resonanz stoßen. In liebevollen Kommentaren sprechen sie ihrem Idol ihr Mitgefühl aus.