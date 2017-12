Carmen Geiss: Traurige Silvester-Nachrichten!

Carmen Geiss ist bekannt für ihren Frohsinn. Der neuste "Instagram"-Post der Power-Blondine zeigt jedoch: Carmen kann auch anders! So berichtet sie ihren Followers aufgebracht, dass ihre Silvester-Pläne für 2017 ins Wasser gefallen sind. Was ist der Grund für die "Geissens-Silvesterpleite"?

Carmen Geiss: Ihr Silvester fällt ins Wasser

Wie auf dem "Instagram"-Account von Carmen Geiss ersichtlich wird, hatten die Geissens scheinbar vor, den Jahreswechsel in Dubai zu zelebrieren. Ein annullierter Flug schien ihnen dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Auf "Instagram" teilt Carmen ihren Frust mit ihren Followers. So schreibt sie: "Nachdem Emirates uns voll auflaufen gelassen hat und nichts tut für seine Passagiere finde ich das echt erbärmlich."

Carmen Geiss hat Mitleid mit Flugpassagieren

Neben ihrer Empörung über ihre gescheiterten Silvesterpläne, liegt Carmen vor allem das Schicksal der anderen Passagiere am Herzen. So schreibt sie ebenfalls: "Für uns tut es mir nicht leid, da wir sowieso ein tolles Silvester haben werden, jetzt zwar nicht in Dubai dafür aber bei uns zu Hause in Monaco!!!! Was mir aber am Herzen liegt und etwas beschäftigt, sind die 100te von Menschen, die auf der selben Maschine gebucht waren und jetzt schauen müssen wo sie durch ein politisches Problem ihr neues Jahr feiern sollen!!!" Ehrliche Worte, die Carmens Missmut deutlich zeigen. Ist zu hoffen, dass die Geissens, trotz der "Silvesterpleite", einen schönen Jahreswechsel erleben werden.